МЗС: лабораторії ОЗХЗ підтвердили застосування Росією хімічної зброї проти України

Дві лабораторії Організації із заборони хімічної зброї підтвердили застосування Росією хімзброї в Україні. Зокрема гранати, що містять заборонені хімічні речовини.

Про це інформує МЗС України.

"Міністерство закордонних справ України уважно ознайомилося з другим звітом Організації із заборони хімічної зброї про підсумки візиту технічної допомоги ОЗХЗ в Україну та висновками щодо переданих Україною доказів порушення Російською Федерацією Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Експерти ОЗХЗ з дотриманням відповідних процедур ґрунтовно проаналізували надані Україною матеріали, зокрема чотири російські гранати РГ-Во та відповідні зразки ґрунту та трави", — ідеться у повідомленні.

Як результат, дві незалежні одна від одної сертифіковані лабораторії ОЗХЗ підтвердили, що передані Україною докази містять речовину CS, яка входить до складу засобів ведення боротьби із масовими заворушеннями".

"Такі дії Російської Федерації є грубим порушенням пункту 5 статті 1 Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення", — наголошують у відомстві.

Черговий звіт ОЗХЗ засвідчив системність злочинів Російської Федерації, яка цілеспрямовано руйнує основи глобальної архітектури безпеки та підриває принципи нерозповсюдження зброї масового знищення.

Як МЗС додають, що керівництво Російської Федерації, вдаючи готовність до припинення збройної агресії проти України, відверто глузує з міжнародної спільноти та підриває глобальні зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від хімічної зброї.

Україна має у розпорядженні достатньо доказів порушень РФ норм Конвенції та залучатиме міжнародне співтовариство до рішучих дій, зокрема через незалежну та експертну роботу ОЗХЗ за підтримки партнерів.

"Міжнародна спільнота має продемонструвати єдність у протистоянні агресору, що на практиці передбачає створення міжнародної коаліції з притягнення Російської Федерації до відповідальності за порушення своїх зобовʼязань за Конвенцією про заборону хімічної зброї", — наголошують у відомстві.