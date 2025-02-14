Палили авто ЗСУ на замовлення російських спецслужб: на Одещині затримали шістьох неповнолітніх агентів РФ

Служба безпеки та Національна поліція затримали паліїв військових авто, які на замовлення російських спецслужб діяли на Одещині.
Як повідомляють у Службі безпеки, фігурантами виявилися шестеро учнів віком від 13 до 15 років, які шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.
За вказівкою російських спецслужб неповнілітні "агенти РФ" палили автомобілі українських військових. Коли фігуранти намагалися "згорнути співпрацю" з окупантами, представники російських спецслужб переходили до погроз та шантажу школярів.
За матеріалами справи, фігуранти діяли порізно. Спочатку шукали потенційні цілі, а потім "погоджували" їх зі своїми російськими кураторами та підпалювали за допомогою легкозаймистих сумішей.
Так, одним із фігурантів виявився 14-річний учень одеського ліцею, підліток спалив автомобіль воїна ЗСУ, і, не отримавши за це гроші, намагався обірвати зв’язок з окупантами.
Після цього російський спецслужбіст почав шантажувати ліцеїста "зливом" компромату, щоб змусити виконати наступне завдання.
Також в Одесі "по гарячих слідах" затримано 15-річного юнака, який спалив службовий позашляховик ЗСУ.
У Роздільнянському районі викрито ще трьох підлітків віком 13 і 15 років, що підпалили авто військовослужбовця Держприкордонслужби.
Також затримано 16-річну дівчину, яка підпалила два військових авто у Хаджибейському районі обласного центру.
Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ.
За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
- ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).
Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.