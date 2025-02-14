Палили авто ЗСУ на замовлення російських спецслужб: на Одещині затримали шістьох неповнолітніх агентів РФ

Шістьом підліткам віком від 13 до 15 років загрожує до 10 років позбавлення волі.

Служба безпеки та Національна поліція затримали паліїв військових авто, які на замовлення російських спецслужб діяли на Одещині.

Як повідомляють у Службі безпеки, фігурантами виявилися шестеро учнів віком від 13 до 15 років, які шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

За вказівкою російських спецслужб неповнілітні "агенти РФ" палили автомобілі українських військових. Коли фігуранти намагалися "згорнути співпрацю" з окупантами, представники російських спецслужб переходили до погроз та шантажу школярів.

За матеріалами справи, фігуранти діяли порізно. Спочатку шукали потенційні цілі, а потім "погоджували" їх зі своїми російськими кураторами та підпалювали за допомогою легкозаймистих сумішей.

Так, одним із фігурантів виявився 14-річний учень одеського ліцею, підліток спалив автомобіль воїна ЗСУ, і, не отримавши за це гроші, намагався обірвати зв’язок з окупантами.

Після цього російський спецслужбіст почав шантажувати ліцеїста "зливом" компромату, щоб змусити виконати наступне завдання.

Також в Одесі "по гарячих слідах" затримано 15-річного юнака, який спалив службовий позашляховик ЗСУ.

Фото: СБУ

У Роздільнянському районі викрито ще трьох підлітків віком 13 і 15 років, що підпалили авто військовослужбовця Держприкордонслужби.

Також затримано 16-річну дівчину, яка підпалила два військових авто у Хаджибейському районі обласного центру.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої підривної діяльності на користь РФ.

Фото: СБУ

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.