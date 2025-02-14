Фальшивий мир не принесе тривалої безпеки ані українцям, ані Європі чи США, ‒ Бербок

"Зрозуміло одне: результатом переговорів має стати стійке мирне рішення, яке захищає суверенітет України та гарантує, що путінська Росія ніколи більше не загрожуватиме миру в Європі".

Фальшивий мир не принесе тривалої безпеки ані українцям, ані мешканцям Європи чи Сполучених Штатів. Про це перед початком Мюнхенської безпекової конференції заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише Укрінформ.

“Фальшивим миром – через голови українців і європейців – нічого не було б досягнуто. Фальшивий мир не принесе тривалої безпеки ані для народу України, ані для нас у Європі чи Сполучених Штатах…. Мир настане тільки через силу. Для цього потрібні жорсткі довгострокові гарантії безпеки для України, сильне НАТО та прогрес у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу”, ‒ заявила дипломатка.

Вона підкреслила, що Мюнхенська конференція є більш важливою зараз, ніж будь-коли раніше. “І так само, як і три роки тому, коли Путін послав свої танки на Київ і докорінно потряс європейську та міжнародну безпеку, зараз світ знову стоїть на “життєво важливій вісі безпеки в Європі”.

Бербок запевнила, що європейці, німці твердо стоять на боці України з військовою, гуманітарною та фінансовою підтримкою. Глава МЗС Німеччини підкреслила, що протягом трьох років Україна, Європа та Америка не хотіли нічого, крім миру.

“Минуло три роки, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів. Він почав цю жорстоку війну, він повинен її нарешті закінчити. Зрозуміло одне: результатом переговорів має стати стійке мирне рішення, яке захищає суверенітет України та гарантує, що путінська Росія ніколи більше не загрожуватиме миру в Європі”, ‒ заявила Бербок.

Бербок також пообіцяла, що європейці візьмуть на себе більше відповідальності за власну безпеку. “Зважаючи на загрозу існуванню, необхідні великі спільні зусилля, щоб забезпечити наш мир і процвітання”, ‒ сказала вона.