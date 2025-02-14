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Зеленський: ​на Покровському напрямку ситуація покращилась

Деталей президент не назвав, але зазначив, що " ми там впевненіші".

Зеленський: ​на Покровському напрямку ситуація покращилась
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що в останні дні покращилася ситуація на Покровському напрямку.

Про це він розповів журналістам на Мюнхенській безпековій конференції.

"Важливо сказати, що в останні дні ситуація на Покровському напрямку покращилася... Без деталей, але ми там впевненіші", - сказав Зеленський. 

Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті. Російська армія намагається охопити місто Покровськ з півдня та південного заходу, аби уникнути прямих штурмів міста.

За даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося 113 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

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