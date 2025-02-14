Зеленський: Росія готує до 150 000 військових у Білорусі. Можуть піти в наступ на нас, а можуть і в Польщу і Балтику

Росія гарантовано знову нападе, якщо буде "компромісний мир" без гарантій безпеки. Про це Володимир Зеленський сказав у відповідь на питання кореспондентки lb.ua у Мюнхені.

За його словами, Україна отримала дані про російські плани стосовно Білорусі. Вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення білоруського напрямку.

"Ми думаємо, що всі вони будуть на території Білорусі або частково. Це буде, я не знаю, 100-150 000 людей. Це велике угруповання. Я не впевнений, що це угруповання піде наступом в Україну. Може бути, але воно піде в наступ. Я нікого не залякую. Можуть піти в Україну, як в 2022 році, або піти в Польщу або Балтику", – сказав він.

Зеленський думає, що Путін готується до війни з НАТО в наступному році. Саме тому потрібно забезпечити гарантії безпеки для України: якщо не НАТО, то тоді збільшення армії і забезпечення її.