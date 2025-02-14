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Зеленський: Росія готує до 150 000 військових у Білорусі. Можуть піти в наступ на нас, а можуть і в Польщу і Балтику

Президент вважає, що Путін готується до нападу на країни НАТО. 

Зеленський: Росія готує до 150 000 військових у Білорусі. Можуть піти в наступ на нас, а можуть і в Польщу і Балтику
Олександр Лукашенко
Фото: ТАСС

Росія гарантовано знову нападе, якщо буде "компромісний мир" без гарантій безпеки. Про це Володимир Зеленський сказав у відповідь на питання кореспондентки lb.ua у Мюнхені.

За його словами, Україна отримала дані про російські плани стосовно Білорусі. Вже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення білоруського напрямку.

"Ми думаємо, що всі вони будуть на території Білорусі або частково. Це буде, я не знаю, 100-150 000 людей. Це велике угруповання. Я не впевнений, що це угруповання піде наступом в Україну. Може бути, але воно піде в наступ. Я нікого не залякую. Можуть піти в Україну, як в 2022 році, або піти в Польщу або Балтику", – сказав він.

Зеленський думає, що Путін готується до війни з НАТО в наступному році. Саме тому потрібно забезпечити гарантії безпеки для України: якщо не НАТО, то тоді збільшення армії і забезпечення її.

  • Про можливий напад росіян на країни НАТО говорили і раніше. Готуватися до можливого нападу закликала низка європейських лідерів. 
  • У 2022 році російська армія вторгнулася на українську територію, зокрема, і з білоруської території. Олександр Лукашенко також дозволив росіянам бити по Україні з території його країни.
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