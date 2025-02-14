Зеленський: без НАТО як гарантії безпеки Україні доведеться вдвічі збільшувати кількість бойових бригад

Нова адміністрація США і президент Дональд Трамп проти вступу України до НАТО і вважають, що прагнення українців вступити до Альянсу – це ескалація. Про це український президент Володимир Зеленський сказав під час пресконференції в Мюнхені.

Він додав, що ця інформація є в публічному доступі. Штати своєї позиції не приховують.

"Вони вважають, що НАТО в Конституції – це є головним чинником окупації України", – сказав президент.

Він додав, що Україна хоче вступити до блоку не через слово "НАТО", а через гарантії безпеки.

"Прагматично говорю: вважаю, що це найдешевший варіант для всіх", – прокоментував президент.

Зеленський пояснив, що якщо або допоки Україна не в НАТО, то вона повинна будувати разом з Європою мати можливість захищатися самостійно. Це передбачає відповідну зброю НАТО і відповідну кількість українських військових.

"Це буде армія 1,5 млн. І сьогодні наша армія, яка не в два рази менша, ніж 1,5 мільйона, але бойові бригади будуть десь у два рази меншими. У них 220, в нас 110 на сьогодні бойових бригад. Значить нам потрібно 220. Якщо 40 млрд дотація сьогодні є нашого бюджету, а тобі потрібно хоча б в півтора рази збільшити – 60 млрд щороку", – сказав Зеленський.

Питання полягає і в конфігурації гарантій безпеки. Уже є напрацювання розміщення військово контингенту – ці дані закриті. Україна готова, аби миротворчий контингент складався лише з українських громадян, але питання в тому, чим їх будуть озброювати.