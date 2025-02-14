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​"Всі дуже злі": Голова ОП розповів про настрої на Мюнхенській конференції через атаку на ЧАЕС

"Весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон". 

​"Всі дуже злі": Голова ОП розповів про настрої на Мюнхенській конференції через атаку на ЧАЕС
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про реакцію учасників Мюнхенської безпекової конференції на російський дроновий удар по Чорнобильській атомній електростанції.

Про це він написав у Telegram.

Голова ОП наголосив, що американським партнерам нададуть багато інформації про удар Росії по ЧАЕС, про те як вони постійно запускають дрони через Чорнобильську зону, а також про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть. 

"Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", - зазначив Єрмак.

Він додав, що саме США інвестували багато грошей та зусиль в укриття ЧАЕС, а будівництво саркофагу завершилося коли Президентом США був Дональд Трамп.

  • Цієї ночі один із ударних дронів із фугасною бойовою частиною, яким Росія атакувала Україну, влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття було пошкоджене, сталася пожежа, яку вже загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать. 
  • У ДСНС наголосили, що показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.
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