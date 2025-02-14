​"Всі дуже злі": Голова ОП розповів про настрої на Мюнхенській конференції через атаку на ЧАЕС

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про реакцію учасників Мюнхенської безпекової конференції на російський дроновий удар по Чорнобильській атомній електростанції.
Про це він написав у Telegram.
Голова ОП наголосив, що американським партнерам нададуть багато інформації про удар Росії по ЧАЕС, про те як вони постійно запускають дрони через Чорнобильську зону, а також про загрози укриттю і ядерній безпеці, яку вони несуть.
"Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не «занепокоєні», як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", - зазначив Єрмак.
Він додав, що саме США інвестували багато грошей та зусиль в укриття ЧАЕС, а будівництво саркофагу завершилося коли Президентом США був Дональд Трамп.
- Цієї ночі один із ударних дронів із фугасною бойовою частиною, яким Росія атакувала Україну, влучив в укриття зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Укриття було пошкоджене, сталася пожежа, яку вже загасили. На даний час радіаційний фон не підвищувався, і за цим постійно стежать.
- У ДСНС наголосили, що показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень.