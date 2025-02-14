Сьогодні починається Мюнхенська безпекова конференція. Україні присвятять декілька дискусій

На другий день заходу український президент говоритиме про перспективи майбутнього країни. А в перший – братиме участь у обговоренні співпраці зі США.

Нині починається Мюнхенська безпекова конференція – 61-ий захід, присвячений обговоренню світових викликів безпеці. Участь традиційно братимуть лідери країн, експерти, представники організацій. Україну особисто представить президент Володимир Зеленський.

Згідно з даними на сайті конференції, у перший день на головній і додаткових сценах обговорюватимуть політику нової адміністрації США стосовно Середнього Сходу, чисту енергетику, посилення європейської безпеки. Також відбудуться дискусії про співпрацю в економіці і розвитку на тлі мультиполяризації.

Основна частина заходів розпочнеться о 2:30 за місцевим часом. З вітальним словом виступатимуть голова конференції Крістофер Хегсен та німецький президент Франк-Вольтер Штайнмаєр.

Після цього роль Євросоюзу в світі обговорюватимуть за участі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та американського віцепрезидента Джей Ді Венса.

Йтиметься і про гібридні атаки в Балтійському морі, ядерні технології, роль Китаю в світі (виступатиме топдипломат КНР Ван І), стабілізацію на близькому Сході, о 4:0 почнуть обговорювати майбутнє українсько-американської безпекової співпраці (тут виступатиме президент Володимир Зеленський, а сторону Штатів представлять сенатори), протидію фінансуванню тероризму, посилення ООН та інші питання. Про більшу відповідальність Європи за оборону говоритимуть німецький міністр оборони Борис Пісторіус, президент Литви Гітанас Науседа, міністр оборони Британії Джон Гейлі, голова комітету національної оборони і Збройних сил французького парламенту Наталія Пузерефф.

Згодом відбудуться дискусії про Судан, силу маленьких держав, посилення демократичної стійкості, дезінформацію, ШІ, ситуацію в Грузії (виступить Саломе Зурубішвілі, зміщена з посади президентки після виборів, прозорість яких викликає сумніви), перспективи миру на Середньому Сході, російські репресії вдома і за кордоном та інші питання.

На другий день конференції на головних сценах говоритимуть про Німеччину в світі, перспективи майбутнього України (виступатиме Зеленський), підтримку України Європою, НАТО, США і трансатлантичну безпеку, напругу в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європол, зв'язок безпеки Європи та Азії, торговельні війни, готовність суспільства до оборони, Сирію та Середній Схід.

Фото: сайт конференції запланований виступ українського президента

На третій день на головних сценах йтиметься про європейську безпеку, прийняття балканських країн до ЄС, відродження конкурентоспроможності Європи, нові рішення в вік поляризації.