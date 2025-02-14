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Прем'єр Фінляндії в останню мить вирішив їхати на конференцію в Мюнхен

Петтері Орпо не планував брати участь у заході до розмови Трампа з Путіним.

Прем'єр Фінляндії в останню мить вирішив їхати на конференцію в Мюнхен
Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо
Фото: EPA/UPG

Телефонна розмова Дональда Трампа та російського диктатора Путіна раптово змінила робочий графік прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо - посадовець заявив у четвер у парламенті, що терміново вирушає на Мюнхенську безпекову конференцію.

Як пише фінське видання Yle, участь голови уряду у заході не планувалася. Фінляндію в Німеччині мали представляти президент Александер Стубб та міністри закордонних справ і оборони. 

Проте "стрімкий" початок процесу мирних переговорів щодо війни в Україні викликав у Орпо "стурбованість". Прем'єр їде до Мюнхена нагадувати, що "не можна домовлятися про Україну без України та про безпеку Європи без Європи".

"Європі треба зібратися та сформувати єдину позицію", - наголосив урядовець у парламенському виступі. Він також підкреслив, що Фінляндія підтримує право України як суверенної держави самостійно обирати свій курс щодо Європейського Союзу та НАТО.

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