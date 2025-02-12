Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
ГоловнаПолітика

​Трамп озвучив подробиці «довгої і дуже продуктивної розмови» з Путіним

Про неї він розповість Зеленському.

​Трамп озвучив подробиці «довгої і дуже продуктивної розмови» з Путіним
Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

У своїй соцмережі Трамп написав, що розмова була «довга і дуже продуктивна».

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми. Ми обидва розмірковували про велику історію наших націй і про те, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні, згадуючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Ми говорили про сильні сторони наших націй і про велику вигоду, яку ми колись отримаємо від спільної роботи», - рзповів американський президент.

Трамп додав, що «ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні між Росією і Україною». 

«Ми домовилися працювати разом дуже тісно, включаючи візити до країн один одного. Ми також домовилися, що наші команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо Президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову», - заявив Трамп.

Американський президент доручив своєму держсекретареві Марку Рубіо, очільникові ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу і спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Вітткофу очолити переговори щодо припинення війни.

Також Трамп подякував Путіну за звільнення Марка Фогеля.

  • У переліку "переговорної команди" Трамп не згадав про спеціального представника з питань України та Росії Кіта Келлога. Напередодні The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що американський президент доручив «українське питання» крім Келлога Віткоффу.
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies