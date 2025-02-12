​Трамп озвучив подробиці «довгої і дуже продуктивної розмови» з Путіним

Президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

У своїй соцмережі Трамп написав, що розмова була «довга і дуже продуктивна».

«Ми обговорили Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та інші теми. Ми обидва розмірковували про велику історію наших націй і про те, що ми так успішно боролися разом у Другій світовій війні, згадуючи, що Росія втратила десятки мільйонів людей, і ми також втратили так багато! Ми говорили про сильні сторони наших націй і про велику вигоду, яку ми колись отримаємо від спільної роботи», - рзповів американський президент.

Трамп додав, що «ми обоє погодилися, ми хочемо зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні між Росією і Україною».

«Ми домовилися працювати разом дуже тісно, включаючи візити до країн один одного. Ми також домовилися, що наші команди негайно розпочнуть переговори, і ми почнемо з того, що зателефонуємо Президентові України Зеленському, щоб повідомити його про розмову», - заявив Трамп.

Американський президент доручив своєму держсекретареві Марку Рубіо, очільникові ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу і спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Вітткофу очолити переговори щодо припинення війни.

Також Трамп подякував Путіну за звільнення Марка Фогеля.