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Перемовин щодо миру не може бути без позиції України, — Руслан Стефанчук

Росія є агресором. Україна — жертвою. Перемовини та домовленості «повинні розглядатися виключно в контексті цієї прописної істини».

Перемовин щодо миру не може бути без позиції України, — Руслан Стефанчук
Руслан Стефанчук
Фото: надано пресслужбою ВРУ

Перемовин щодо миру не може бути без позиції України.

Про це на брифінгу у Верховній Раді України заявив спікер Руслан Стефанчук, передає кореспондент LB.ua. 

«Питання перемовин — це питання, по якому Україна має одну чітку і всім зрозумілу позицію. Я її озвучував і сьогодні на нашому зібранні (Ред.: на зустрічі з Президенткою Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каумою). У цій війні Росія є агресором, Україна є жертвою. І важливо в дискусіях не переплутати ці речі», — заявив спікер. 

Стефанчук підкреслив, що під час перемовин саме жертва цієї війни має право визначати ті умови, на яких вона бачить проведення тих чи інших переговорів щодо миру. 

«І я ще раз підкреслюю. Я повернувся з Європейського парламенту і формула, яка підтримується Європейським парламентом і президенткою Європейського парламенту, полягає у тому, що не може бути жодних перемовин по Україні без позиції України. І тому мені здається, що всі інші перемовини та домовленості повинні розглядатися виключно в контексті цієї прописної істини», — сказав Стефанчук.

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