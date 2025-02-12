Сьогодні у Брюсселі розпочався "Рамштайн" під головуванням Великобританії

На засіданні розглянуть прискорення постачання озброєння Україні, івестиції, розширення ОПК та інші питання.

Сьогодні, 12 лютого, у Брюсселі пройде засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", у якому візьмуть участь укараїнський, британський та американський міністри оборони.

"Розпочинаю роботу на засіданні Контактної групи з питань оборони України (UDCG) у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Це важливий етап у зміцненні обороноздатності України та координації подальших дій союзників", – написав у фейсбуці міністр оборони України Рустем Умєров.

Сьогодні вперше засідання очолює державний секретар з питань оборони Великої Британії Джон Гілі. Також участь бере новий міністр оборони США Піт Хегсет.

За словами Умєрова, на засіданні розглянуть:

Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.

Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів. Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Також повинні обговорити не лише поточні потреби, а й довгострокові рішення:

Розширення оборонного виробництва в Україні.

Фінансування українського ОПК та створення нових підприємств.

Збільшення обсягів постачання озброєння за рахунок потужностей європейської оборонки.

Окрім «Рамштайну», цього тижня відбудуться ключові заходи для безпеки України та всього світу: засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони та Мюнхенська безпекова конференція.

Умєров планує провести серію двосторонніх зустрічей із міністрами оборони союзників, метою яких буде посилення військового співробітництва та реальні механізми підтримки України.

"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильною на полі бою", – написав глава українського оборонного відомства.