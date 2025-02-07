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Зеленський призначив нових послів у Молдові та Уругваї

Посол в Уругваї призначений за сумісництвом.

Зеленський призначив нових послів у Молдові та Уругваї
Володимир Зеленський
Фото: X / Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив послів України у Молдові та Уругваї.

Про це йдеться в указах №77/2025 і №78/2025 президента України.

Зокрема, Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Молдова призначено Пауна Роговея.

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Крім того, Надзвичайного і Повноважного Посла України в Аргентині Юрія Клименка призначено Надзвичайним і Повноважним Послом у Уругваї за сумісництвом.

Також Зеленський призначив Надзвичайного і Повноважного Посла в Угорщині Федора Шандора представником України в Дунайській комісії за сумісництвом. Перед тим з цієї посади була звільнена Любов Непоп.

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