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ЗМІ: Трамп заявив про ймовірну зустріч із президентом Зеленським

Водночас Трамп заперечив поїздку до Києва.

ЗМІ: Трамп заявив про ймовірну зустріч із президентом Зеленським
Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 4 лютого 2025 року
Фото: EPA/UPG

Президента США Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня. 

Про це пише Barron's.

Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що "ймовірно" зустрінеться з президентом України Зеленським наступного тижня вперше після повернення на посаду президента США.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", зазначив Трамп. На запитання, чи відбудеться зустріч у Вашингтоні, Трамп відповів, що "може бути Вашингтон – ну, я туди (до Києва, -ред.) не поїду".

  • Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити її припинити війну проти України.
  • Після вступу на посаду 47-го президента США Трамп сказав, що готовий посилити санкції проти Росії, а також впровадити проти неї нові тарифи, щоб примусити її до закінчення війни. За його словами, санкції і тарифи будуть величезними. 
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