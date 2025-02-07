ЗМІ: Трамп заявив про ймовірну зустріч із президентом Зеленським

Президента США Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня.
Про це пише Barron's.
Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що "ймовірно" зустрінеться з президентом України Зеленським наступного тижня вперше після повернення на посаду президента США.
"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", зазначив Трамп. На запитання, чи відбудеться зустріч у Вашингтоні, Трамп відповів, що "може бути Вашингтон – ну, я туди (до Києва, -ред.) не поїду".
- Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти американські санкції, щоб змусити її припинити війну проти України.
- Після вступу на посаду 47-го президента США Трамп сказав, що готовий посилити санкції проти Росії, а також впровадити проти неї нові тарифи, щоб примусити її до закінчення війни. За його словами, санкції і тарифи будуть величезними.