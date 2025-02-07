ЗМІ: Трамп заявив про ймовірну зустріч із президентом Зеленським

Президент США Дональд Трамп спілкується з журналістами в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, 4 лютого 2025 року

Президента США Дональд Трамп заявив про ймовірну зустріч із Володимиром Зеленським наступного тижня.

Про це пише Barron's.

Дональд Трамп заявив у п’ятницю, що "ймовірно" зустрінеться з президентом України Зеленським наступного тижня вперше після повернення на посаду президента США.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня", зазначив Трамп. На запитання, чи відбудеться зустріч у Вашингтоні, Трамп відповів, що "може бути Вашингтон – ну, я туди (до Києва, -ред.) не поїду".