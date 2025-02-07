На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
На Одещині неповнолітній агент РФ зі спільником планували пустити під укіс потяг
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Повернення короля хевівейту: усе про шанси Володимира Кличка на ще один бій
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
На острові Санторіні стався землетрус силою 5,2 бала
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Бронювання 100 % медиків державних і комунальних закладів: чому обурені лікарі і що каже МОЗ
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
Фінмоніторинг виявив фінансування благодійного фонду і парафій УПЦ МП коштом Росії
ГоловнаПолітика

Посол України в США зустрілась із спецпредставником Трампа з питань України та Росії

Це перша офіційна зустріч між ними у новому статусі Келлога.

Посол України в США зустрілась із спецпредставником Трампа з питань України та Росії
Кіт Келлог та Оксана Маркарова
Фото: Оксана Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що зустрілась із спецпредставником Трама з питань України та Росії Кітом Келлогом.

“Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого”, - написала Маркарова. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Пані посол розповіла, що на зустрічі зі спецпредставником та його командою були присутні очільник ВАТ генерал Кременецький та заступник Оксани Маркарової Денис Сієнік.

  • Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог має відвідати Україну 20 лютого.

  • Спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.

  • Кіт Келлог заявив, що втрати українських військ за три роки повномасштабного вторгнення "перевищують втрати Америки у В'єтнамській та Корейській війнах разом узятих".
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies