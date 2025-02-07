Посол України в США зустрілась із спецпредставником Трампа з питань України та Росії

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що зустрілась із спецпредставником Трама з питань України та Росії Кітом Келлогом.
“Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого”, - написала Маркарова.
Пані посол розповіла, що на зустрічі зі спецпредставником та його командою були присутні очільник ВАТ генерал Кременецький та заступник Оксани Маркарової Денис Сієнік.
- Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог має відвідати Україну 20 лютого.
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Спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.
- Кіт Келлог заявив, що втрати українських військ за три роки повномасштабного вторгнення "перевищують втрати Америки у В'єтнамській та Корейській війнах разом узятих".