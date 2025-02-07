Посол України в США зустрілась із спецпредставником Трампа з питань України та Росії

Це перша офіційна зустріч між ними у новому статусі Келлога.

Посол України в США Оксана Маркарова повідомила, що зустрілась із спецпредставником Трама з питань України та Росії Кітом Келлогом.

“Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого”, - написала Маркарова.

Пані посол розповіла, що на зустрічі зі спецпредставником та його командою були присутні очільник ВАТ генерал Кременецький та заступник Оксани Маркарової Денис Сієнік.