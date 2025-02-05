Спецпредставник Трампа Келлог візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки

"Я з нетерпінням чекаю на розмову про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні".

Спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Радий повідомити про свою участь у Мюнхенській безпековій конференції-2025. Як спеціальний представник президента США з питань Росії та України, я з нетерпінням чекаю на розмову про мету Дональда Трампа покінчити з кровопролитною та дорогою війною в Україні. Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами", - зазначив Келлог.

Мюнхенська безпекова конференція відбудеться з 14 по 16 лютого. Її очолить колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Про те, як відбувалася безпекова конференція минулого року, читайте в матеріалі LB.ua "Мюнхен-2024: тривога Європи, запевнення США і боєприпаси для України".