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Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі прибув до України

Це його друга поїздка на посаді міністра. 

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі прибув до України
Девід Леммі та Валерій Залужний
Фото: Валерій Залужний у Telegram

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі нині прибув до України. Про це повідомив український посол Валерій Залужний, який супроводжує його в поїздці. 

За словами дипломата, йтиметься про посилення співпраці та спільні безпекові проєкти. Інші деталі поки невідомі.

"Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України. Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами", – написав Залужний. 

  • Девід Леммі вже не вперше приїжджає до України після вступу на посаду державного секретаря з питань закордонних справ Великої Британії. У вересні він приїжджав, аби запевнити в продовженні підтримки та обговорити ситуацію в енергетиці. Тоді до України приїхав і держсекретар США Ентоні Блінкен
  • До того Леммі був у Києві в травні 2024 – у якості тіньового міністра. 
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