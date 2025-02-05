Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі прибув до України

Це його друга поїздка на посаді міністра.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі нині прибув до України. Про це повідомив український посол Валерій Залужний, який супроводжує його в поїздці.

За словами дипломата, йтиметься про посилення співпраці та спільні безпекові проєкти. Інші деталі поки невідомі.

"Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України. Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами", – написав Залужний.