Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі прибув до України

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі нині прибув до України. Про це повідомив український посол Валерій Залужний, який супроводжує його в поїздці.
За словами дипломата, йтиметься про посилення співпраці та спільні безпекові проєкти. Інші деталі поки невідомі.
"Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України. Вдячний, що Велика Британія у ці тяжкі часи завжди з нами", – написав Залужний.
- Девід Леммі вже не вперше приїжджає до України після вступу на посаду державного секретаря з питань закордонних справ Великої Британії. У вересні він приїжджав, аби запевнити в продовженні підтримки та обговорити ситуацію в енергетиці. Тоді до України приїхав і держсекретар США Ентоні Блінкен.
- До того Леммі був у Києві в травні 2024 – у якості тіньового міністра.