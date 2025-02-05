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Очільник МЗС Угорщини звинуватив польську владу у низці злочинів

Петеру Сіярто не сподобалася поїздка до Варшави.

Очільник МЗС Угорщини звинуватив польську владу у низці злочинів
Петер Сіярто
Фото: Facebook

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook виступив з різкою критикою польської влади після того, як відвідав країну для неформальної зустрічі з колегами із ЄС щодо торгівлі.

Урядовець заявив, що в Польщі "відбуваються скандальні речі: арешти опозиціонерів, політичні чистки, незаконна заміна генерального прокурора, силове захоплення громадського телебачення". 

На думку Сіярто, "у ЄС би запустили усі процедури, якби консервативний та патріотичний уряд скоїв бодай десяту частину цих злочинів, але ніхто не скаже поганого слова проти уряду, який безумовно лояльний до Брюсселя". 

На тлі цього очільник МЗС відзначив нібито "зростання підтримки національного руху, який діє під прапором партійного альянсу Конфедерації". Саме із заступником голови цієї ультраправої, антиєвропейської, антиукраїнської та проросійської політичної сили Кшиштофом Босаком Сіярто особисто зустрівся у Варшаві.

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