Угорський депутат звинувачує Україну в наклепницькій кампанії проти Віктора Орбана

Мате Кочиш вважає, що Україна витратила "чималі кошти" на операцію.

Очільник фракції угорської партії влади "Фідес" Мате Кочиш повідомив, що Україна розгорнула кампанію з дискредитації премʼєра Угорщини Віктора Орбана.

"Згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розгортає наклепницьку кампанію проти прем'єр-міністра Угорщини, заявленою метою якої є підрив міжнародного іміджу прем'єр-міністра та здатності Угорщини відстоювати свої інтереси", – написав він.

Кочиш уточнив, що таку інформацію надали спецслужби Угорщини на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки.

Як запевнив депутат, Україна витратила "чималі кошти" на операцію. Крім того, вже почалась "робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями".

Більше того, Кочиш наполягає, що "частина ЗМІ, які претендують на незалежність, зараз готові продати країну за українські гроші".

Доказів своїх слів угорський депутат не навів.