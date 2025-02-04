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В уряді Норвегії змінили міністрів, ексгенсек НАТО очолив мінфін

Призначення дуже популярного і шанованого Єнса Столтенберга може покращити позиції лейбористського уряду напередодні парламентських виборів у вересні.

В уряді Норвегії змінили міністрів, ексгенсек НАТО очолив мінфін
Єнс Столтенберг

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг став сьогодні новим міністром фінансів Норвегії у рамках перестановки в кабінеті міністрів, йдеться на сайті кабміну країни.

Призначення дуже популярного і шанованого Столтенберга може покращити позиції лейбористського уряду напередодні парламентських виборів у вересні, зазначає Reuters.

Політик був прем'єр-міністром Норвегії в 2000-2001 і 2005-2013 роках. Він очолював Західний військовий альянс протягом десяти років, зокрема під час першого терміну президента США Дональда Трампа. Столтенберг пішов у відставку минулого року.

Призначення привело досвідченого учасника переговорів і дипломата до кабінету міністрів Норвегії в період глобальної торговельної напруженості.

У НАТО Столтенберга охрестили “приборкувачом Трампа” за те, що він переконав республіканця залишатися з альянсом після того, як президент США поскаржився під час свого першого терміну, що союзники витрачають занадто мало на оборону, і погрожував вийти з НАТО.

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Додамо, міністром оборони призначили Торе О. Сандвіка, а міністерство юстиції та громадської безпеки очолила Астрі Ас-Гансен.

  • Норвегія, що не входить до ЄС, має 5,5-мільйонне населення і експортоорієнтовану економіку. Осло побоюється вразливості до трансатлантичної торговельної війни, якщо Трамп виконає свою погрозу ввести мита на товари Євросоюзу. Основними експортними товарами Норвегії є нафта, газ і риба.
  • Норвезька євроскептична Центристська партія вийшла з уряду минулого тижня через суперечку про ухвалення енергетичної політики ЄС. Таким чином лівоцентристські лейбористи будуть керувати до виборів, які відбудуться через вісім місяців.
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