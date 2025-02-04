Гренландія планує заборонити зовнішнє фінансування в політиці

Уряд Гренландії подав до парламенту законопроєкт щодо заборони зовнішнього фінансування у сфері політики на тлі побоювань, що прийдешні вибори можуть зазнати втручання з боку Сполучених Штатів.

Як пише The Guardian, документ забороняє партіям отримувати пожертви або внески від закордонних організацій. Також поза законом опиняться приватні перерахування коштів у розмірі більше 200 000 данських крон (приблизно 27 тисяч доларів) загалом або 20 тисяч крон від одного спонсора.

Уряд наголошує, що законопроєкт має бути ухвалений "на тлі нинішньої ситуації, де представники союзної суперсили висловили інтерес в тому, щоб привласнити та контролювати Гренландію".

Очікується, що документ легко отримає підтримку парламенту, де партія влади зараз має впевнену більшість. Наступні вибори у Гренландії мають відбутися до 6 квітня 2025 року.