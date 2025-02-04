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Канада домоглася відкладення американських мит на 30 днів

В обмін на це країна запровадить план з безпеки кордону на 1,3 млрд доларів.

Канада домоглася відкладення американських мит на 30 днів
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що запровадження мита на канадські товари у розмірі 25% вартості, що мало набути чинності у США у вівторок, буде перенесено на 30 днів. 

Як пише BBC, очільник канадського уряду після телефонної розмови з Дональдом Трампом анонсував посилені заходи безпеки на кордоні зі Сполученими Штатами, на які буде витрачено близько 1,3 мільярда доларів.

Йдеться про використання більшої кількості техніки та персоналу для охорони кордону. Трюдо пообіцяв, що на варті цілодобово перебуватимуть 10 тисяч прикордонників, які "зупинять потік фентанілу".

Канада також зобов'язалася призначити відповідального за боротьбу з контрабандою наркотику, внести картелі до списку терористів та разом зі США заснувати ударну групу, яка боротиметься з організованою злочинністю, відмиванням грошей та фентаніловим потоком. Канадська розвідка отримає додатково 200 мільйонів доларів на виконання завдань, пов'язаних з безпекою кордону.

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