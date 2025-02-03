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ЗМІ: поставки американської зброї до України відновилися на вихідних після нетривалої перерви

Поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні.

ЗМІ: поставки американської зброї до України відновилися на вихідних після нетривалої перерви
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба Пентагону

Поставки американської зброї в Україну були ненадовго призупинені в останні дні, але на вихідних відновились.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

“За словами двох джерел, поставки відновилися після того, як Білий дім відмовився від своєї початкової оцінки щодо припинення будь-якої допомоги Україні”, - йдеться у повідомленні.

Втім, всередині адміністрації Трампа є фракції, які розходяться щодо того, якою мірою США мають продовжувати допомагати Україні у військових діях зброєю з американських запасів.

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Водночас, неясно, чи офіційно адміністрація Трампа визнає призупинення та подальше відновлення поставок.

Після того, як Дональд Трамп вступив на посаду, жодних посилок не було оголошено. При цьому вважалося, що відправлення, дозволені Джо Байденом, продовжуватимуть надходити місяцями через відставання.

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