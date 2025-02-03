Reuters: Суд Швеції визнав винним чоловіка, який публічно спалив Коран

У Швеції суд визнав винним одного учасника антиісламської кампанії в організації публічних спалень Корану в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Районний суд Стокгольма визнав 50-річного громадянина Швеції Салвана Наджема винним у злочинах на ґрунті за те, що він "чотири рази висловлював зневагу до мусульман через їхні релігійні переконання".

Він отримав умовний термін і штраф за спалення Корану та принизливі коментарі щодо мусульман. Захист Наджема заявив, що подаватиме апеляцію.

Нещодавно у Швеції застрелили Салвана Моміка, християнина з Іраку, який неодноразово палив Корани під час масових протестів. Суд закрив його справу через вбивство.