Reuters: Суд Швеції визнав винним чоловіка, який публічно спалив Коран

У Швеції суд визнав винним одного учасника антиісламської кампанії в організації публічних спалень Корану в країні.
Про це повідомляє Reuters.
Районний суд Стокгольма визнав 50-річного громадянина Швеції Салвана Наджема винним у злочинах на ґрунті за те, що він "чотири рази висловлював зневагу до мусульман через їхні релігійні переконання".
Він отримав умовний термін і штраф за спалення Корану та принизливі коментарі щодо мусульман. Захист Наджема заявив, що подаватиме апеляцію.
Нещодавно у Швеції застрелили Салвана Моміка, християнина з Іраку, який неодноразово палив Корани під час масових протестів. Суд закрив його справу через вбивство.
- Торік у вересні влада Швеції заявила, що Іран відповідальний за текстові повідомлення, розіслані тисячам людей із закликами до помсти за спалення Корану.
- Офіційні особи в Стокгольмі повідомили, що Корпус вартових Ісламської революції здійснив “витік даних” і зумів надіслати “близько 15 000 текстових повідомлень шведською мовою” через серію публічних спалень Корану, що викликало масові протести у країні та за її межами.