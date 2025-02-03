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Reuters: Суд Швеції визнав винним чоловіка, який публічно спалив Коран

50-річного Салвана Наджема визнали винним.

Reuters: Суд Швеції визнав винним чоловіка, який публічно спалив Коран
Фото: SVT

У Швеції суд визнав винним одного учасника антиісламської кампанії в організації публічних спалень Корану в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Районний суд Стокгольма визнав 50-річного громадянина Швеції Салвана Наджема винним у злочинах на ґрунті за те, що він "чотири рази висловлював зневагу до мусульман через їхні релігійні переконання". 

Він отримав умовний термін і штраф за спалення Корану та принизливі коментарі щодо мусульман. Захист Наджема заявив, що подаватиме апеляцію.

Нещодавно у Швеції застрелили Салвана Моміка, християнина з Іраку, який неодноразово палив Корани під час масових протестів. Суд закрив його справу через вбивство.

  • Торік у вересні влада Швеції заявила, що Іран відповідальний за текстові повідомлення, розіслані тисячам людей із закликами до помсти за спалення Корану. 
  • Офіційні особи в Стокгольмі повідомили, що Корпус вартових Ісламської революції здійснив “витік даних” і зумів надіслати “близько 15 000 текстових повідомлень шведською мовою” через серію публічних спалень Корану, що викликало масові протести у країні та за її межами.
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