Стокгольм: Іран відповідальний за тисячі текстових повідомлень, які підбурюють до протестів проти спалення Корану

Офіційні особи заявили, що Корпус вартових Ісламської революції здійснив “витік даних” через шведську компанію, яка керує великим SMS-сервісом.

Влада Швеції заявила, що Іран відповідальний за текстові повідомлення, розіслані тисячам людей із закликами до помсти за спалення Корану, повідомляють Euronews.

Офіційні особи в Стокгольмі заявили, що Корпус вартових Ісламської революції здійснив “витік даних” і зумів надіслати “близько 15 000 текстових повідомлень шведською мовою” через серію публічних спалень Корану, що викликало масові протести у країні та за її межами.

Старший прокурор Матс Люнгквіст заявив, що попереднє розслідування, проведене шведським агентством внутрішньої безпеки SAPO, показало, що “саме іранська держава через Корпус вартових ісламської революції Ірану здійснила витік даних у шведській компанії, яка керує великим SMS-сервісом”. Про яку компанію йдеться ‒ невідомо.

В окремій заяві SAPO йдеться, що метою текстових повідомлень було також “створити образ Швеції як ісламофобської країни та посіяти розкол у суспільстві”. Служба безпеки без конкретики звинуватила “іноземні держави” у прагненні “використовувати вразливості”, заявивши, що вони “тепер діють дедалі агресивніше, і такий розвиток подій, ймовірно, загострюватиметься”.

Тим часом міністр юстиції Гуннар Стрьоммер заявив шведському інформаційному агентству TT, “що державний актор, у цьому разі Іран, згідно з оцінкою (SAPO), стоїть за діями, спрямованими на дестабілізацію Швеції або посилення поляризації в нашій країні, що, звичайно, дуже серйозно”.

Як і в багатьох західних країнах, у Швеції немає законів про блюзнірство, і немає закону, що прямо забороняє спалювання або осквернення Корану або інших релігійних текстів.

“Оскільки дійові особи діють на користь іноземної держави, у цьому разі Ірану, ми вважаємо, що немає підстав для судового переслідування за кордоном або екстрадиції до Швеції для осіб, яких підозрюють у причетності до злому", ‒ сказав Люнгквіст.

Водночас закінчення попереднього розслідування “не означає, що підозрювані хакери повністю “списані”, розслідування ще можуть поновити.