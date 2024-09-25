Після виступу глави польського МЗС Радослава Сікорського на Радбезі ООН російський посол в ООН Небензя покинув залу.

Про це пише RMF24.

Під час свого виступу Радослав Сікорський звернув увагу на російську брехню та розкритикував російського посла.

"Посол Небензя та російські пропагандисти люблять називати демократично обрану владу України нацистською. Так сталося, що в Польщі я живу за три кілометри від Потуліце, місця колишнього нацистського фільтраційного табору часів Другої світової війни. Відомо, що там були ув’язнені тисячі дітей з Польщі та Радянського Союзу, з околиць Смоленська та Вітебська. До 800 із цих дітей загинуло, але тисячі були перевезені на захід, щоб стати германізованими, білявими, блакитноокими, арійськими дітьми, яких вважали придатними за расою. Тому у мене є декілька запитань до російського посла та його начальства . Чим те, що ви робите з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що німецькі нацисти зробили з вашими і нашими дітьми?" – сказав Радослав Сікорський.

Він нагадав, що викрадення та виховання дітей є геноцидом.

"Постійні члени Ради Безпеки мали бути охоронцями миру, а не вести війну з використанням чужих дітей . Це ганьба Росії , яка ніколи не буде прощена і не забута", – підкреслив він.

Відповідаючи на заяви російського посла про "нацистський режим" у Києві, та про те, що Польща співпрацювала із нацистами, Радослав Сікорський показав на форумі Ради фотографії з радянсько-німецького параду після завоювання Польщі у Другій світовій війні.

Після презентації фото камери показали представника Росії, який не знав, як поводитись, тому після виступу Сікорського він встав і пішов.