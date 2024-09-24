У разі перемоги на виборах Трамп пообіцяв “вивести” США з війни в Україні

Трамп припустив, що Росія може перемогти у війні проти України.

Дональд Трамп виступає під час передвиборчого мітингу в кампусі Університету Індіани в Індіані 23 вересня 2024 р.

Під час мітингу в Атланті кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп озвучив плани щодо війни в Україні у разі своєї перемоги.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Байден і Камала втягнули нас у війну в Україні, і тепер вони не можуть нас звідти вивести. Не можуть. Я спостерігав за ним: "Ми вийдемо-вийдемо-вийдемо". Він говорить це вже три роки", – сказав Трамп.

На його думку, світ "дуже близький до Третьої світової війни", тому треба "врегулювати війну в Україні" та "покласти край хаосу на Близькому Сході".

"Але ми застрягли в цій війні, якщо тільки мене не оберуть президентом. Я це зроблю. Я проведу переговори. Я вийду звідти. Ми повинні вийти", – сказав експрезидент США.

Також Трамп припустив, що Росія може перемогти у війні проти України.