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Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з Джо Байденом, - Никифоров

Розгорнута зустріч запланована на 26 вересня.

Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з Джо Байденом, - Никифоров
Володимир Зеленський та Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський проведе дві зустрічі з американським президентом Джо Байденом під час перебування в США.

Про це розповів речник президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника президента України, головна мета візиту Зеленського до США – передати "план перемоги" президенту США, кандидатам у президенти, а також американському Конгресу.

Перша зустріч Зеленського із Джо Байденом, коротка, відбудеться на полях ООН 25 вересня.

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“І вже розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось це події, від яких ми очікуємо найбільше результатів", – зазначив Никифоров.

  • Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів у складі сенаторів Бена Кардіна, Дена Саллівана, Крістофера Мерфі та конгресмена Грегорі Мікса.
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