Зеленський під час візиту до США матиме дві зустрічі з Джо Байденом, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський проведе дві зустрічі з американським президентом Джо Байденом під час перебування в США.

Про це розповів речник президента Сергій Никифоров, повідомляє "Європейська правда".

За словами речника президента України, головна мета візиту Зеленського до США – передати "план перемоги" президенту США, кандидатам у президенти, а також американському Конгресу.

Перша зустріч Зеленського із Джо Байденом, коротка, відбудеться на полях ООН 25 вересня.

“І вже розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось це події, від яких ми очікуємо найбільше результатів", – зазначив Никифоров.