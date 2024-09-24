Дуда щодо Волинської трагедії: блокування вступу України до ЄС відповідає політиці Путіна

Раніше міністр оборони Польщі заявив, що Україна не може вступити до ЄС без вирішення “питання Волині”.

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Polsat News виступив проти блокування вступу України до ЄС.

“Якщо хтось каже [...], що блокуватиме вступ України до Європейського Союзу, то це відповідає політиці Володимира Путіна”, – сказав Дуда.

Так він відреагував на заяву міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша, який заявив, що Україна не може вступити до ЄС без вирішення “питання Волині”.

Також нагадаємо, що раніше голова МЗС Польщі назвав свої слова про референдум в Криму частиною “гіпотетичної дискусії”. Сікорський підкреслив, що Варшава підтримує територіальну цілісність України.