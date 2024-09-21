У Польщі підрахували перші збитки від повеней

У Польщі підрахували збитки від повеней, які прокотилися по всій країні. За початковими оцінками, унаслідок стихії збитки сягнули 3 мільярдів 655 мільйонів злотих (близько 9,5 млн доларів).

Як пише RMF24, місцева влада наголошує, що сума включає збитки у 25 повітах і двох міста з повітовими правами. Деякі регіони все ще борються зі стихією і оцінити втрати важко.

Нижня Сілезія бореться з повенями з минулого тижня . Найбільше постраждали регіони, що межують з Чеською Республікою: Строне-Сленське, Клодзко та Лёндек-Здруй .