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У Польщі підрахували перші збитки від повеней

Збитки після повені у Нижній Сілезії Польщі сягнули понад $9,5 млн.

У Польщі підрахували перші збитки від повеней
Повені на півдні Польщі
Фото: EPA/UPG

У Польщі підрахували збитки від повеней, які прокотилися по всій країні. За початковими оцінками, унаслідок стихії збитки сягнули 3 мільярдів 655 мільйонів злотих (близько 9,5 млн доларів). 

Як пише RMF24, місцева влада наголошує, що сума включає збитки у 25 повітах і двох міста з повітовими правами. Деякі регіони все ще борються зі стихією і оцінити втрати важко.

Нижня Сілезія бореться з повенями з минулого тижня . Найбільше постраждали регіони, що межують з Чеською Республікою: Строне-Сленське, Клодзко  та  Лёндек-Здруй .  

  • У понеділок уряд запровадив режим стихійного лиха на затопленій території частини Нижньосілезького, Опольського та Сілезького воєводств. Він діятиме до 16 жовтня включно.
  • Повені охопили Польщу, Чехію та Румунію. Відомо про жертв стихійного лиха.
  • Україна запропонувала шістьом європейським державам допомогу у зв'язку з повенями.
  • Укрзалізниця через складну ситуацію скасувала і змінила графік руху деяких поїздів.
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