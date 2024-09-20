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США розробили пакет санкцій проти Бідзіни Іванішвілі, - ЗМІ

Джерела повідомляють, що Іванішвілі здійснював певні дії за вказівкою російської розвідки.

США розробили пакет санкцій проти Бідзіни Іванішвілі, - ЗМІ
Бідзіна Іванішвілі ‒ олігарх, засновник та почесний голова “Грузинської мрії” і колишній прем’єр-міністр Грузії
Фото: EPA/UPG

США розробили санкції проти почесного голови "Грузинської мрії" та колишнього прем'єра Грузії Бідзіни Іванішвілі та розглядають їх запровадження найближчим часом.

Про це повідомляє “Голос Америки” з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, роботу над пакетом санкцій очолить Мінфін і Держдепартамент США.

“У нас є інформація, що він робив кроки для розвитку відносин з російськими олігархами, робив кроки, щоб надати Росії кращий доступ до грузинського ринку. Насправді він здійснював певні дії за вказівкою російської розвідки”, – сказав високопосадовець американського уряду на умовах анонімності.

Ще одне джерело повідомило, що уряд США підготував пакет санкцій і готовий його прийняти. 

Санкції “порушують низку питань, у тому числі підрив демократичних інститутів, а також міжнародну корупцію, що приносить користь Російській Федерації”, – сказало знайоме з пакетом санкцій джерело.

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Згідно з указом, санкції будуть застосовані до таких осіб:

  • Окремі особи чи організації, залучені до зловмисної кібер-діяльності або кампаній з дезінформації.
  • Ті, хто причетний до підриву демократичних інститутів або процесів США та їх союзників.
  • Організації або особи, які працюють у певних секторах російської економіки, наприклад обороні та енергетиці.
  • Окремі особи чи організації, які підтримують окупацію чи агресію Росії в Україні.
  • Усі відповідальні за порушення прав людини, корупцію та репресії, пов’язані з Росією.

Втім, зазначило одне з джерел, адміністрація Байдена все ще сподівається, що грузинський уряд повернеться до демократичного курсу.

  • Мінфін США запровадив санкції проти двох посадових осіб уряду Грузії, пов'язаних з репресіями щодо протестувальників і політичних опонентів, та двох громадян Грузії, які причетні до придушення протестів.
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