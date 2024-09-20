"Хезболла" запустила по Ізраїлю близько 150 ракет, — ЗМІ

У п'ятницю, 20 вересня, терористичне угруповання "Хезболла" випустили по півночі Ізраїлю 150 ракет. Інформації про загиблих і поранених немає, пише Times of Israel.

"Близько 13:50 у п’ятницю Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з Лівану по півночі Ізраїлю було випущено приблизно 60 ракет. Внаслідок атаки сирени спрацювали у місті Цфат та інших населених пунктах Галілеї", — пише видання.

За даними ЦАХАЛу, деякі з ліванських ракет були перехоплені. Інформації про постраждалих внаслідок обстрілу не надходило.

Пізніше ізраїльські військові повідомили про ще 70 ракет, які були випущені по Ізраїлю з Лівану. Втретє Ліван випустив ще двадцять ракет у район гори Мерон на півночі Ізраїлю, заявили в ЦАХАЛі.

Загальна кількість ракет, якими Ліван атакував Ізраїль 20 вересня, становить близько 150 ракет.