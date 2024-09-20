Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
ГоловнаСвіт

"Хезболла" запустила по Ізраїлю близько 150 ракет, — ЗМІ

Ліван тричі атакував північ Ізраїлю.

"Хезболла" запустила по Ізраїлю близько 150 ракет, — ЗМІ
Фото: Anadolu Ajansı

У п'ятницю, 20 вересня, терористичне угруповання "Хезболла" випустили по півночі Ізраїлю 150 ракет. Інформації про загиблих і поранених немає, пише Times of Israel.

"Близько 13:50 у п’ятницю Армія оборони Ізраїлю повідомила, що з Лівану по півночі Ізраїлю було випущено приблизно 60 ракет. Внаслідок атаки сирени спрацювали у місті Цфат та інших населених пунктах Галілеї", — пише видання.

За даними ЦАХАЛу, деякі з ліванських ракет були перехоплені. Інформації про постраждалих внаслідок обстрілу не надходило.

Пізніше ізраїльські військові повідомили про ще 70 ракет, які були випущені по Ізраїлю з Лівану. Втретє Ліван випустив ще двадцять ракет у район гори Мерон на півночі Ізраїлю, заявили в ЦАХАЛі.

Загальна кількість ракет, якими Ліван атакував Ізраїль 20 вересня, становить близько 150 ракет.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies