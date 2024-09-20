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У Польщі затримали провокаторів, які розповсюджували фейки про підрив протипаводкових валів

Правоохоронці розглядають декілька версій подій, серед яких є свідомі дезінформаційні заходи з боку Росії і Білорусі.

У Польщі затримали провокаторів, які розповсюджували фейки про підрив протипаводкових валів
Наслідки негоди у польському воєводстві Ополе, 17 вересня 2024 року
Фото: EPA/UPG

У Польщі спецслужби затримали двох провокаторів, які розповсюджували фейки про підрив у країни протипаводкових валів, пише Укрінформ.

Глава польського уряду Дональд Туск повідомив, що польські спецслужби затримали 26-річного поляка, який у військовій формі дезінформував місцевих жителів про плани підриву протипаводкових валів. 

За даними польських ЗМІ, загалом затримано двох осіб. 

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Місцева прокуратура і спецслужби розглядають декілька версій їхніх дій, серед яких є свідомі дезінформаційні заходи, що вписуються у гібридну війну, яку Росія і Білорусь ведуть проти Польщі.

Зазначимо, над ліквідацією наслідків негоди працюють десятки тисяч військових.

У країні також розширять межі зони стихійного лиха і запровадять посаду уповноваженого з питань ліквідації наслідків повені.

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