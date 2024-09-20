Королеву Данії Маргрете госпіталізували після падіння

84-річну королеву Данії Маргрете терміново госпіталізували після падіння в замку Фреденсборг, інформує видання Hello.
Речник королівської родини Данії повідомив місцевій пресі, що після інциденту членкиню королівської сім’ї помістили до столичної університетської лікарні для спостереження.
“Королева почувається добре, але поки що за нею спостерігають”, ‒ повідомили у відділі комунікацій.
Сьогодні Маргрете мала бути присутнім на спеціальному заході на честь 75-річчя кафедри археології Орхуського університету, але через обставини її появу скасували.
Данська королівська особа є троюрідною сестрою королеви Єлизавети і потрапила в заголовки газет у січні, коли вирішила зректися престолу через стан здоров’я.
Наступником королеви став її старший син, кронпринц Фредерік, який став Фредеріком X.
- Маргрете − старша дитина колишнього монарха Данії, короля Фредеріка IX і королеви Інгрід − стала наступницею свого батька після його смерті 14 січня 1972 року.
- Після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року вона стала монархом Європи, який керував найдовше. Вона також є єдиною у світі правлячою королевою − на відміну від королеви-консорта або королеви-регента.
- У липні 2023-го Маргрете стала монархом, який найдовше перебував на посаді в історії Данії.