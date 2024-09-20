Королеву Данії Маргрете госпіталізували після падіння

Вона перебуває у столичній університетській лікарні для спостереження.

84-річну королеву Данії Маргрете терміново госпіталізували після падіння в замку Фреденсборг, інформує видання Hello.

Речник королівської родини Данії повідомив місцевій пресі, що після інциденту членкиню королівської сім’ї помістили до столичної університетської лікарні для спостереження.

“Королева почувається добре, але поки що за нею спостерігають”, ‒ повідомили у відділі комунікацій.

Сьогодні Маргрете мала бути присутнім на спеціальному заході на честь 75-річчя кафедри археології Орхуського університету, але через обставини її появу скасували.

Данська королівська особа є троюрідною сестрою королеви Єлизавети і потрапила в заголовки газет у січні, коли вирішила зректися престолу через стан здоров’я.

Наступником королеви став її старший син, кронпринц Фредерік, який став Фредеріком X.