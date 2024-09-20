Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
ГоловнаСвіт

Королеву Данії Маргрете госпіталізували після падіння

Вона перебуває у столичній університетській лікарні для спостереження.

Королеву Данії Маргрете госпіталізували після падіння
Королева Данії Маргрете ІІ
Фото: EPA/UPG

84-річну королеву Данії Маргрете терміново госпіталізували після падіння в замку Фреденсборг, інформує видання Hello.

Речник королівської родини Данії повідомив місцевій пресі, що після інциденту членкиню королівської сім’ї помістили до столичної університетської лікарні для спостереження.

“Королева почувається добре, але поки що за нею спостерігають”, ‒ повідомили у відділі комунікацій.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Сьогодні Маргрете мала бути присутнім на спеціальному заході на честь 75-річчя кафедри археології Орхуського університету, але через обставини її появу скасували. 

Данська королівська особа є троюрідною сестрою королеви Єлизавети і потрапила в заголовки газет у січні, коли вирішила зректися престолу через стан здоров’я. 

Наступником королеви став її старший син, кронпринц Фредерік, який став Фредеріком X.

  • Маргрете − старша дитина колишнього монарха Данії, короля Фредеріка IX і королеви Інгрід − стала наступницею свого батька після його смерті 14 січня 1972 року.
  • Після смерті королеви Єлизавети II у вересні 2022 року вона стала монархом Європи, який керував найдовше. Вона також є єдиною у світі правлячою королевою − на відміну від королеви-консорта або королеви-регента.
  • У липні 2023-го Маргрете стала монархом, який найдовше перебував на посаді в історії Данії. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies