Україна пропонує Португалії допомогу у ліквідації пожеж

ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах.

Ігор Клименко зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машадом

Очільник МВС Ігор Клименко зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машадом.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Клименко нагадав, що пожежі охопили центральну та північну частини Португалії, а спека та шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню. На жаль, є загиблі та травмовані.

Міністр запропонував послу Португалії допомогу від українських рятувальників. Він зауважив, що ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах.

“За час повномасштабного вторгнення українські рятувальники отримали унікальний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій. І ми готові допомагати нашим партнерам у біді”, - підсумував Клименко.