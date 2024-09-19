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Україна пропонує Португалії допомогу у ліквідації пожеж

ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах.

Україна пропонує Португалії допомогу у ліквідації пожеж
Ігор Клименко зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машадом
Фото: Ігор Клименко

Очільник МВС Ігор Клименко зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машадом.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Клименко нагадав, що пожежі охопили центральну та північну частини Португалії, а спека та шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню. На жаль, є загиблі та травмовані. 

Міністр запропонував послу Португалії допомогу від українських рятувальників. Він зауважив, що ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах.

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“За час повномасштабного вторгнення українські рятувальники отримали унікальний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій. І ми готові допомагати нашим партнерам у біді”, - підсумував Клименко.

  • У португальській поліції заявили, що кілька десятків пожеж по всій Португалії були влаштовані паліями з комерційних інтересів, злості або злочинної недбалості, заявила поліція.
  • Від суботи заарештували 12 осіб, підозрюваних у підпалах у районах Авейру, Лейрії, Каштелу-Бранку, Порту і Браги. У Португалії проблема лісових пожеж найгостріше стоїть із червня до вересня.
  • Щонайменше семеро людей загинули через пожежі в районах Авейру та Візеу, що у Португалії. Знищено десятки будинків та десятки тисяч гектарів лісів і чагарників. Влада мобілізувала понад 5000 пожежників.
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