Україна пропонує Португалії допомогу у ліквідації пожеж

Очільник МВС Ігор Клименко зустрівся з послом Португалії в Україні Антоніу Вашку Алвеш Машадом.
Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.
Клименко нагадав, що пожежі охопили центральну та північну частини Португалії, а спека та шквальний вітер ускладнюють гасіння вогню. На жаль, є загиблі та травмовані.
Міністр запропонував послу Португалії допомогу від українських рятувальників. Він зауважив, що ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах.
“За час повномасштабного вторгнення українські рятувальники отримали унікальний досвід роботи в умовах надзвичайних ситуацій. І ми готові допомагати нашим партнерам у біді”, - підсумував Клименко.
- У португальській поліції заявили, що кілька десятків пожеж по всій Португалії були влаштовані паліями з комерційних інтересів, злості або злочинної недбалості, заявила поліція.
- Від суботи заарештували 12 осіб, підозрюваних у підпалах у районах Авейру, Лейрії, Каштелу-Бранку, Порту і Браги. У Португалії проблема лісових пожеж найгостріше стоїть із червня до вересня.
- Щонайменше семеро людей загинули через пожежі в районах Авейру та Візеу, що у Португалії. Знищено десятки будинків та десятки тисяч гектарів лісів і чагарників. Влада мобілізувала понад 5000 пожежників.