ЄС може позбавити грузинів безвізового режиму

Це пов'язано з відступом Грузії від демократії.

Протести у Тбілісі проти прийняття закону про "іноагентів". 13 травня 2024 року

Євросоюз готовий розірвати угоди, які надають громадянам Грузії право вільно подорожувати континентом.

Про це повідомляє Politico з посиланням на речника Єврокомісії.

Зокрема, речник Європейської комісії сказав, що “всі варіанти розглядаються”, якщо правляча партія “Грузинська мрія” продовжить свою авторитарну траєкторію, “включно з можливим тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму”.

Він зауважив, що Грузія була повинна виконати певні контрольні показники, включно з забезпеченням захисту основних прав і запобігання дискримінації у рамках лібералізації візового режиму з ЄС.

“Оцінка, звичайно, буде проведена в разі розвитку подій, що становлять загрозу для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого демократичного занепаду в Грузії”, – наголосив речник Єврокомісії.