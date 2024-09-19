ЄС може позбавити грузинів безвізового режиму

Євросоюз готовий розірвати угоди, які надають громадянам Грузії право вільно подорожувати континентом.
Про це повідомляє Politico з посиланням на речника Єврокомісії.
Зокрема, речник Європейської комісії сказав, що “всі варіанти розглядаються”, якщо правляча партія “Грузинська мрія” продовжить свою авторитарну траєкторію, “включно з можливим тимчасовим призупиненням схеми лібералізації візового режиму”.
Він зауважив, що Грузія була повинна виконати певні контрольні показники, включно з забезпеченням захисту основних прав і запобігання дискримінації у рамках лібералізації візового режиму з ЄС.
“Оцінка, звичайно, буде проведена в разі розвитку подій, що становлять загрозу для внутрішньої безпеки Шенгенської зони, а також у разі подальшого демократичного занепаду в Грузії”, – наголосив речник Єврокомісії.
- Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе назвав "дешевим шантажем" намір Євросоюзу призупинити безвізовий режим із Тбілісі.
- Перед цим видання Formula оприлюднило новину про те, що на рівні ЄС фактично досягнули домовленості про припинення безвізового руху для Грузії після виборів, якщо ситуація буде погіршуватися, а демократичні засади – порушуватися.
- Напередодні стало відомо, що США ввели санкції проти посадовців МВС Грузії і лідерів проросійського руху.