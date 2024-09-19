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Столтенберг заявив, що Путін не відмовиться від перемоги над Україною і закликав дати Києву більше зброї

"Я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки: давши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не може отримати бажане силою", - зазначив генсек НАТО.

Столтенберг заявив, що Путін не відмовиться від перемоги над Україною і закликав дати Києву більше зброї
Єнс Столтенберг
Фото: скріншот

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що може перемогти Україну, і він не відмовиться від своїх наміру. Тому союзникам варто дати більше зброї Києву.

Таку думку озвучив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час своєї прощальної бесіди у Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Найшвидший спосіб закінчити війну - програти її. Але це не принесе миру. Це принесе російську окупацію. Сьогодні президент Путін вірить, що він може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що зможе нас перечекати. Ось чому він продовжує вести свою жорстоку війну. Я не вірю, що ми зможемо змінити думку Путіна. Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки: давши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не може отримати бажане силою. І зробити це таким дорогим, що йому доведеться прийняти Україну як суверенну демократичну державу", - сказав Столтенберг.

Генсек підкреслив, що "парадокс полягає в тому, що чим більше зброї ми зможемо поставити Україні, тим більша ймовірність, що ми зможемо досягти миру та покласти край війні". 

Столтенберг вважає, що "чим надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, тим швидше закінчиться війна".

Посадовець зауважив, що  Росія має стати частиною майбутніх мирних переговорів і будь-яка майбутня угода має бути підкріплена сильною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки. Столтенберг згадав про Мінські угоди після першого вторгнення Росії 2014 року, які не принесли миру. 

Також генсек НАТО переконаний - не може бути "жодної міцної безпеки для України" без членства в Альянсі й додав, що "двері НАТО відкриті. Україна приєднається".

  • Єнс Столтенберг 1 жовтня залишає посаду генерального секретаря НАТО. Надалі він очолюватиме Мюнхенську конференцію з безпеки. Замість Столтенберга Альянс очолить експрем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
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