FT: ізраїльтянина звинуватили у шпигунстві на користь Ірану та участі у змові з метою вбивства Нетаньягу

Ізраїльтянина звинуватили в шпигунстві на користь Ірану, зокрема в тому, що він нібито вимагав 1 мільйон доларів за проведення стеження за змовою щодо вбивства прем’єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу або інших високопоставлених осіб.

Про це пише Financial Times з посиланням на Загальну службу безпеки Ізраїлю Shin Bet (Шабак).

Неназваний бізнесмен, ідентифікований у звітах єврейських ЗМІ як 70-річний єврей, двічі контрабандою переправлявся до Ірану з Туреччини, зокрема один раз його ховали у кабіні вантажівки, повідомляють розвідники. У серпні чоловіка заарештували.

У Shin Bet повідомили, що чоловік зустрічався з агентами іранської розвідки, які намагалися завербувати його для стеження, щоб допомогти у вбивстві Нетаньягу або інших посадовців з верхівки ‒ включно з головою служби безпеки і колишнім прем’єр-міністром Нафталі Беннеттом. Вбивство мали стати відплатою за ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії у липні у Тегерані, у якій звинуватили Ізраїль.

За виконання цих завдань ізраїльський бізнесмен вимагав $1 млн. Він отримав 5000 євро, повідомили в агентстві безпеки. За даними Shin Bet, затриманий, зокрема, отримав завдання погрожувати іншим “іранським новобранцям” в Ізраїлі, якщо вони не виконають поставлених завдань.

Детальніше про вербування ізраїльтянина

У заяві розвідників підозрюваний описується як бізнесмен, який має інтереси в Туреччині, до якого у квітні звернулися два турецьких чоловіки із пропозицією зустрітися з багатим іранським бізнесменом. Бізнесмену пізніше повідомили, що іранський контакт, названий у заяві Едді, не зміг приїхати до Туреччини. У травні ізраїльтянина доставили через кордон на територію біля турецького міста Ван для зустрічі з Едді та ще одною особою, яка представилася як “іранський агент безпеки”.

“Під час цієї зустрічі Едді запропонував ізраїльтянину виконати різні місії, зокрема: передати гроші чи зброю у заздалегідь визначених точках, фотографувати різні багатолюдні місця в країні та відправляти їх “іранським елементам”, загрожувати іншим ізраїльським громадянам, активованим у країні іранським режимом, які не виконали необхідних завдань”, — зазначили в ізраїльській службі.

У серпні чоловіка таємно переправили до Ірану, цього разу “у кабіні вантажівки”, де його зустріли інші іранські “агенти розвідки”. Його попросили допомогти у спробах вбивства Нетаньягу, міністра оборони Йоава Галланта чи начальника Shin Bet Ронена Бара. Наступного дня його також попросили сплатити готівку у різних ізраїльських місцях, завербувати агента зовнішньої розвідки “Моссад” для зради Ізраїлю або завербувати людей у Європі для вбивства критиків іранського режиму.

Враховуючи часовий проміжок між його останньою зустріччю та арештом, незрозуміло, чи зміг би обвинувачений виконати ці завдання. Він отримав виплату у розмірі 5000 євро за “участь у зустрічах”, повідомили в Shin Bet.

Раніше Агентства безпеки Ізраїлю нещодавно заявили про спроби Ірану та “Хізболли” завербувати активи в Ізраїлі для здійснення шпигунства або вбивств.

Цього тижня Shin Bet розкрила змову з метою вбити іншого неназваного високопосадовця Ізраїлю за допомогою дистанційно активованої міни “Клеймор”, оснащеної клітинним детонатором і камерою.