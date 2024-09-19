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У КНДР випробували нову балістичну ракету із надвеликою боєголовкою

Випробовуванням керував Кім Чен Ин. 

У КНДР випробували нову балістичну ракету із надвеликою боєголовкою
Північна Корея випробовує нові тактичні балістичні ракети
Фото: EPA/UPG

У Північній Кореї заявили про успішне випробування нової тактичної балістичної ракети, здатної нести надвелику боєголовку.

Про це пише Yonhap. 

Нова ракета під назвою Hwasongpho-11-Da-4.5 має надвелику звичайну боєголовку вагою 4,5 тонни. Випробування провели у середу, ним особисто керував лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.

У КНДР хотіли перевірити точність ураження на середній відстані 320 км і вибухову потужність надвеликої боєголовки з ракетою, зарядженою такою боєголовкою.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) зафіксував запуски приблизно о 6:50 ранку з північного району Кечон у провінції Південний Пхьонган, на північ від Пхеньяна. Ракети пролетіли приблизно 400 кілометрів.

  • Надвелика боєголовка входить до списку високотехнологічної зброї, яку Кім Чен Ин пообіцяв розробити на з’їзді партії в 2021 році, включаючи військовий супутник і твердопаливні міжконтинентальні балістичні ракети.
  • У липні Північна Корея заявила, що успішно провела випробування ракети з кількома боєголовками, але військові Південної Кореї повідомили, що запуск завершився невдачею, оскільки ракета вибухнула в повітрі.
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