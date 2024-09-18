Представник угорського уряду: пейджери, що вибухнули у Лівані, не були в Угорщині

Представник угорського уряду Золтан Ковач повідомив позицію Угорщини щодо вибухів пейджерів у Лівані.
“Влада підтвердила, що компанія, про яку йде мова, є торговим посередником, який не має виробничих чи операційних майданчиків в Угорщині. За заявленою адресою у нього зареєстрований один менеджер, а вказані пристрої ніколи не були в Угорщині”, – йдеться у повідомленні.
Ковач запевнив, що служби національної безпеки Угорщини співпрацюють з усіма відповідними міжнародними партнерськими агентствами та організаціями.
“Для Угорщини цей випадок не становить загрози національній безпеці”, – підсумував представник уряду Орбана.
- Вчора у Лівані та Сирії майже одночасно вибухнули пейджери, які використовували бойовики "Хезболла". Загинуло щонайменше дев'ять осіб, зокрема восьмирічна дівчинка. Поранення отримали майже 2750 осіб. За словами міністра охорони здоров'я Лівану Фірасса Абіада, щонайменше 200 з них перебувають у критичному стані. Інші здебільшого отримали травми обличчя та рук, а деяким довелося ампутувати кінцівки.
- За даними джерел Reuters, серед жертв є сини високопосадовців “Хезболли”, одним із убитих був син члена ліванського парламенту, члена “Хезболли”, Алі Аммара.
- Відомо, що пейджери були з нової партії, яку “Хезболла” отримала останніми днями. Представник організації сказав, що сотні бійців мали такі пристрої, припустивши, що зловмисне програмне забезпечення могло спричинити нагрівання та вибухи пристроїв.
- “Хезболла” пообіцяла вжити заходів у відповідь Ізраїлю після вибухів. Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило, що вибухи пейджерів були "ескалацією", яка призведе Ізраїль лише до "провалу та поразки".
- Державний департамент США заявив, що занадто рано говорити про те, як вибухи пейджерів у Лівані можуть вплинути на припинення вогню у Смузі Гази.
- Згодом повідомлялось, що угорська компанія виготовила пейджери, які вибухнули в Лівані та Сирії.