ЗМІ: Ізраїль запропонував новий, одноетапний варіант угоди з бойовиками ХАМАСу. Що план передбачає

Пропонується одночасне звільненя всіх заручників, припинення бойових дій у Смузі Гази та евакуацію з анклаву лідера терористів.

Ізраїль запропонував новий, одноетапний варіант угоди з бойовиками угруповання ХАМАС, пише The Time of Israel.

Він передбачає одночасне, з одного боку, звільнення всіх заручників і припинення дій у Смузі Гази, а з іншого ‒ безпечну евакуацію з анклаву лідера бойовиків Ях'ї Сінвара і його соратників.

У плані також є пункти про звільнення палестинських в’язнів, які перебувають у в’язницях в Ізраїлі, демілітаризацію Смуги Гази та нову систему управління регіоном.

Представник уряду повідомив родинам заручників, що пропозицію представили минулого тижня на зустрічі з представниками Білого дому та Державного департаменту США. Її називають “угодою про безпечний прохід” і “планом Б”.

The Jerusalem Post зазначає, що, за даними джерел, офіційні особи США вважають, що поетапна угода “не працює”. Альтернативний план передбачає об'єднання всіх етапів в один крок.

“Нова запропонована пропозиція стосується єдиної всеосяжної угоди, згідно з якою всі заручники, живі чи мертві, одразу повертаються до Ізраїлю, терористи звільняються з ізраїльських в’язниць, а посередники зобов’язуються роззброїти Газу та перемістити лідерів ХАМАС до третьої країни”, ‒ зазначає видання.

В обмін на це Ізраїль погодиться вийти з Гази, а посередники мають створити багатонаціональні сили для контролю за виконанням угоди, включно з роззброєнням анклаву ‒ наприклад, знищенням ракетних арсеналів і тунелів ХАМАСу.

Ях'я Сінвар і ключові терористи матимуть можливість виїхати з Гази в третю країну, також у треті країни відправлять багатьох терористів, звільнених з ізраїльських в'язниць. Їм не дозволять повернутися у Смугу Гази або на Західний берег.

Джерела, залучені до альтернативного плану, кажуть, що “поточний конфлікт навколо Філадельфійського коридору зосереджений на тому, що станеться протягом проміжного періоду між етапами угоди”.

На думку тих, хто обговорює альтернативу, ще однією передумовою для одноетапної угоди є все більший розкол між родинами заручників в Ізраїлі. Родичі військових і молоді люди стверджують, що нинішній план передбачає смертний вирок для заручників, не звільнених на першому етапі. Прихильники одноетапної угоди вважають, що вона отримає більшу підтримку громадськості та об’єднає родини заручників.