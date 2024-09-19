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Шторм приніс повені на північ Італії, тисячу людей евакуювали

Національна пожежна служба провела понад 500 рятувальних операцій у регіоні.

Шторм приніс повені на північ Італії, тисячу людей евакуювали
Фото: EPA/UPG

Шторм Борис, який спустошив всю Центральну Європу, приніс руйнівні повені в північний італійський регіон Емілія-Романья, пише Reuters.

Близько 1000 осіб були змушені залишити свої домівки, у регіоні закрили школи і призупинили рух потягів.

У Луго, містечку з населенням близько 30 000 осіб на захід від Равенни, влада наказала евакуювати всі помешкання на перших поверхах після того, як місцева річка Сеніо вийшла з берегів.

Національна пожежна служба провела понад 500 рятувальних операцій у регіоні, зокрема з використанням вертольотів для підйому людей із затоплених будинків.

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За даними регіональної влади, дощі затопили ту саму територію, яка постраждала від двох раундів повеней у травні 2023 року, внаслідок яких загинуло 17 людей і було завдано збитків на 8,5 мільярда євро.

Фото: EPA/UPG

Водночас влада повідомила, що кількість евакуйованих цього разу набагато проти масштабних повеней, які охопили регіон минулого року.

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