Міноборони Італії: до кінця вересня італійська Samp/T буде в Україні

Подробиць цієї поставки Гвідо Крозетто не повідомив.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, коли Україна отримає ще одну систему ППО Samp/T, повідомляє Rai News.

“До кінця місяця нова система Samp/T буде доставлена в Україну, і ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки”, – сказав Крозетто.

Він заявив про це у своїй заключній промові на конференції “Європейська торгівля протиповітряною та протиракетною обороною”.

Міністр послався при цьому на останній пакет допомоги Києву, який містив систему протиповітряної оборони Samp/T.