На честь загиблої української письменниці Вікторії Амеліної у Італії відкриють видавничий дім.

Як пише Суспільне, анонсували запуск видавничого дому української та італійської літератури Vika, названого на честь української письменниці Вікторії Амеліної, італійський медіахолдинг Linkiesta та Український ПЕН.

У видавців уже є плани6 надрукувати українську класику найближчими роками: переклади 11 класичних українських творів, зокрема Валер'яна Підмогильного, Віктора Петрова-Домонтовича, Лесі Українки та дві поетичні антології.

Також видавничий дім працюватиме з перекладами сучасної італійської прози українською. Згодом ці книжки поширить український ПЕН у рамках програми "Незламні бібліотеки".

Проєкт офіційно представлять з нагоди церемонії присвоєння бібліотеці Європейського Парламенту в Брюсселі імені Вікторії (Віки) Амеліної.

Фото: PEN Ukraine Відкриття видавничого дому української та італійської літератури Vika