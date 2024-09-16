На честь загиблої української письменниці Вікторії Амеліної у Італії відкриють видавничий дім.
Як пише Суспільне, анонсували запуск видавничого дому української та італійської літератури Vika, названого на честь української письменниці Вікторії Амеліної, італійський медіахолдинг Linkiesta та Український ПЕН.
У видавців уже є плани6 надрукувати українську класику найближчими роками: переклади 11 класичних українських творів, зокрема Валер'яна Підмогильного, Віктора Петрова-Домонтовича, Лесі Українки та дві поетичні антології.
Також видавничий дім працюватиме з перекладами сучасної італійської прози українською. Згодом ці книжки поширить український ПЕН у рамках програми "Незламні бібліотеки".
Проєкт офіційно представлять з нагоди церемонії присвоєння бібліотеці Європейського Парламенту в Брюсселі імені Вікторії (Віки) Амеліної.
- Вікторія Амеліна – українська письменниця та громадська діячка, членкиня PEN Ukraine і правозахисниця. Вона померла 1 липня 2023 року унаслідок важких поранень після ракетного обстрілу Краматорська Донецької області.
- Амеліна документувала воєнні злочини росіян і перебувала в Краматорську з делегацією колумбійських журналістів і письменників. Саме Вікторія Амеліна розкопала закопаний в землі на деокупованій Харківщині щоденник закатованого волонтера і дитячого письменника Володимира Вакуленка та написала передмову до книжки.
- У 2014 році вийшов її дебютний роман "Синдром листопаду, або Homo Compatiens". Книжку обрали в десятку найкращих прозових видань за версією премії "ЛітАкцент–2014". Наступного року роман перевидали, і він увійшов до короткого списку Премії Валерія Шевчука.
- У 2021 році Вікторія стала лауреаткою літературної Премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського. Того ж року заснувала Нью-Йоркський літературний фестиваль, що відбувався в селищі Нью-Йорк у Бахмутському районі Донецької області.