10-11 вересня в Пекіні посольства України та Канади провели виставку BringKidsBack та презентацію книги "Living the War". Це – перший у Китаї офіційний захід, що висвітлив трагедію депортації українських дітей.
Про це повідомляється на сайтіBringKidsBack.
Виставка та книга присвячені особистим історіям українських дітей, які постраждали від російської агресії. Її відвідали представники 39 посольств, ЗМІ та аналітичних центрів. Вони побачили жахливі кадри та розповіді про дітей, які були поранені, викрадені або вбиті російськими військовими.
Під час заходу також відбувся показ документального фільму Марії Спрингіс "Чому ми?".
Відвідувачам також показали відеоінсталяцію з історіями дітей, які були повернуті в Україну завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
Виставка в Пекіні відбулася після попередніх успішних презентацій у Брюсселі, Мехіко та Сінгапурі.
Андрій Шевченко закликав підтримати ініціативу Зеленського щодо повернення депортованих дітей "Bring Kids Back UA"
Більше про ініціативу Bring Kids Back UA
- 31 травня минулого року в Києві відбулася презентація плану дій Bring Kids Back UA. Його розробили для повернення на батьківщину всіх маленьких громадян України. Наразі вже розроблено алгоритм супроводу дитини, яка повертається в Україну, а також відбувається уніфікація надання всіх необхідних послуг.
- У жовтні запрацювала платформа Bring Kids Back UA.
- У серпні 2024 Міжнародна експертна група Bring Kids Back UA презентувала Білу книгу "Захист дітей від примусового переміщення та депортації".
- В межах проєкту вже вдалося створити Центр захисту прав дитини, запустити портал “Діти війни” та інформаційну кампанію “Викрадені голоси”, видати книгу та організувати виставки “Living the War” vol. 2, підписати національний план щодо захисту прав дітей, створити міжнародну експертну групу, а також об'єднати майже 40 держав з усього світу в Міжнародну коаліцію країн за повернення українських дітей.