Відвідувачі побачили жахливі кадри та розповіді про дітей, які були поранені, викрадені або вбиті росіянами.

10-11 вересня в Пекіні посольства України та Канади провели виставку BringKidsBack та презентацію книги "Living the War". Це – перший у Китаї офіційний захід, що висвітлив трагедію депортації українських дітей.

Про це повідомляється на сайтіBringKidsBack.

Виставка та книга присвячені особистим історіям українських дітей, які постраждали від російської агресії. Її відвідали представники 39 посольств, ЗМІ та аналітичних центрів. Вони побачили жахливі кадри та розповіді про дітей, які були поранені, викрадені або вбиті російськими військовими.

Під час заходу також відбувся показ документального фільму Марії Спрингіс "Чому ми?".

Відвідувачам також показали відеоінсталяцію з історіями дітей, які були повернуті в Україну завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Виставка в Пекіні відбулася після попередніх успішних презентацій у Брюсселі, Мехіко та Сінгапурі.

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