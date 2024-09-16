Столтенберг: кожен союзник має вирішувати, чи Україна може використовувати його далекобійну зброю проти Росії

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що вітає переговори про використання Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії, але будь-яке рішення з цього питання має ухвалювати кожен союзник окремо, передає Reuters.
Як відомо, Президент України Володимир Зеленський вже тривалий час закликає партнерів дати такий дозвіл. Зокрема, це стосується американських далекобійних ракет ATACMS та британських Storm Shadows.
Минулого тижня переговори у Вашингтоні з цього приводу провели прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер та президент США Джо Байден. Рішення після їхніх перемовин не оголошували.
"Я вітаю ці події та ці рішення, але остаточні рішення мають ухвалювати окремі союзники. У союзників різна політика з цього питання", - сказав Столтенберг.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у разі позитивного рішення це означатиме, що Захід вступить у війну. На це Столтенберг сказав, що у війні "немає варіантів, вільних від ризику".
"Але я, як і раніше, вважаю, що найбільший ризик для нас, для Сполученого Королівства, для НАТО виникне у разі перемоги президента Путіна в Україні", - підкреслив генсек Альянсу.
- Питання дозволу на удари далекобійною західною зброю по РФ будуть обговорювати на Генасамблеї ООН наступного тижня. Перед учасниками 25 вересня має виступити Володимир Зеленський.
- На відкритті ХХ щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії Президент України заявив, що за кілька місяців можна знищити всі позиції, які Росія використовує для атак по Україні, але потрібна можливість використовувати по РФ далекобійну зброю.
- Тим часом видання The Guardian писало, що Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по території Росії. Щоправда, публічно про це не оголошуватимуть.