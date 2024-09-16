ЗМІ: Лукашенко помилував ще 37 політв'язнів

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 16 вересня підписав указ про помилування 37 білоруських політв’язнів, які відбували покарання за злочини "екстремістської спрямованості".

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".

За інформацією ЗМІ, серед помилуваних 6 жінок, а також люди пенсійного віку і люди, які страждають серйозними захворюваннями.

У пресслужбі Лукашенка звільнення політв’язнів назвали "ще одним жестом гуманності з боку держави" і заявили, що усі помилувані "розкаялися та пообіцяли вести законослухняний спосіб життя".

Також зазначається, що помилування приурочене до Дня національної єдності, яке відзначається 17 вересня.

Це вже четвертий указ Лукашенка про помилування політв’язнів із липня цього року. На початку липня були звільнені 18 опозиціонерів, у серпні – 30 ув’язнених за участь у масових протестах 2020 року та інші "злочини протестної спрямованості".