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У жовтні КНДР перегляне конституцію, щоб визнати Південну Корею "головним ворогом"

11-та сесія Вищих народних зборів скликається в Пхеньяні 7 жовтня.

У жовтні КНДР перегляне конституцію, щоб визнати Південну Корею "головним ворогом"
Засідання Верховних народних зборів у КНДР. Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

7 жовтня Північна Корея проведе ключове засідання парламенту, основною темою якого буде внесення змін до конституції країни і визнання Південнлї Кореї "головним ворогом".

Про це, як пише Yonhap, повідомили державні північнокорейські ЗМІ.

11-та сесія Вищих народних зборів 14-го скликання збирається в Пхеньяні 7 жовтня.

Ще у січні лідер Північної Кореї Кім чен Ин закликав переглянути конституцію, щоб визначити Південну Корею як "незмінного головного ворога" та кодифікувати зобов'язання щодо "повної окупації" території Південної Кореї в разі війни.На зустрічі партії в кінці минулого року він визначив міжкорейські зв'язки як відносини між "двома ворожими одна одній державами" і пообіцяв не розглядати Південну Корею як контрагента для примирення та об'єднання.

Відповідно до конституції КНДР, Вищі народні збори є найвищим органом державної влади, але насправді він лише затверджує рішення правлячої Робітничої партії.

Північна Корея, швидше за все, незабаром проведе вибори, щоб обрати нових депутатів.

Оскільки в березні 2019 року Північна Корея обрала депутатів до 14 скликання на п’ятирічний термін, то цього року мали би обрати нових. Але вибори відклали, імовірно, через роботу над переглядом конституційних змін за наказом Кіма.

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