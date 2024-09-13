Північна Корея опублікувала свої перші фотографії зі заводу, де збагачують уран для виробництва атомних бомб, на яких лідер країни Кім Чен Ин оглядає майданчики.

Про це повідомило північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Кім відвідав Інститут ядерної зброї, який є виробничою базою збройових ядерних матеріалів. Він наголосив на необхідності подальшого збільшення кількості центрифуг для того, щоб “експоненційно збільшити виробництво ядерної зброї для самооборони.

Північна Корея вкрай рідко показує свої об'єкти зі збагачення урану. Міністерство об'єднання Південної Кореї раніше рішуче засудило Пхеньян за обіцянку прискорити свою програму створення ядерної зброї.

Bloomberg зазначає, що США та партнери, а також експерти зі зброї ретельно вивчать фото, щоб отримати найкраще уявлення про обладнання, яке Північна Корея використовує для збагачення урану, і про те, скільки урану вона може зробити.

Візит відбувся у той час, коли Кім Чен Ин підтвердив свою обіцянку нарощувати виробництво ядерної зброї. Це також вказує на те, що Пхеньян вирішив більше не приховувати свою програму зі збагачення урану, існування якої раніше категорично заперечували.

Офіційні особи Південної Кореї заявили, що Північна Корея, можливо, розглядає можливість ядерного випробування ближче до виборів президента США 5 листопада, щоб підвищити свою популярність. Востаннє КНДР випробувала ядерний пристрій у вересні 2017 року, і це була її найпотужніша атомна бомба з орієнтовною потужністю 120-250 кілотонн.

Північна Корея спочатку покладалася на виробництво плутонію для розщеплюваного матеріалу, виробляючи приблизно одну бомбу на рік. Але завдяки своїй програмі збагачення урану вона тепер може виробляти достатньо матеріалу приблизно для шести видів ядерної зброї щорічно.

За оцінками, Північна Корея має приблизно від 80 до 90 боєголовок, повідомив Корейський інститут аналізу оборони, що базується в Сеулі. Кім очікує мати від 100 до 300 у довгостроковій перспективі.