Молдовський військовий загинув на лінії розмежування з Придністров'ям

Це перший за два роки фатальний випадок на кордоні із невизнаною республікою.

Міністерство оборони Молдови повідомило про загибель військовослужбовця, який охороняв лінію розмежування з невизнаним сепаратистським Придністров'ям.

Як пише Reuters, причиною смерті солдата називають несумісне з життям поранення, отримане внаслідок вистрілу зі зброї, що перебувала у власності самого службовця. Інцидент стався під час перебування загиблого на його посту.

У міністерстві стверджують, що поліція та слідчі працюють на місці для з'ясування усіх обставин.

Смертельні випадки на кордоні Молдови з невизнаним Придністров'ям після заморозки конфлікту у 1992 році є великою рідкістю. Останній фатальний інцидент було зафіксовано понад два роки тому, у 2022-ому.